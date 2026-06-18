В Серпухове открыли выставку фарфора «Летнее настроение»

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Выставка «Летнее настроение» открылась в Серпуховском историко-художественном музее и продлится до 2 августа. В экспозиции представлены фарфоровые изделия из фондов музея в рамках проекта «Времена года на фарфоре», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция объединила работы скульпторов Дулевского фарфорового завода и мастеров Ленинградского фарфорового завода имени М. В. Ломоносова 1960–1970-х годов, а также других художников-скульпторов. Посетители могут увидеть произведения из музейных фондов, отражающие традиции отечественного фарфорового искусства.

На стендах представлены работы Асты Брезжицкой и Маргариты Шепелевой, внесших значительный вклад в развитие жанра. В числе экспонатов — композиция Галины Чечулиной «Русский квас» с элементами русского фольклора и фарфоровый комплект «Дачный» мастера декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников СССР Марии Холодной.

Все предметы объединены темой лета и создают атмосферу тепла и ностальгии. Выставка рассчитана на посетителей старше 0+. Подробности опубликованы на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.