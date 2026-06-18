Долголеты Богородского округа посетили Жостовскую фабрику
Фото - © Администрация Богородского округа
Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа побывали на Жостовской фабрике декоративной росписи и приняли участие в мастер-классе по росписи подносов. Поездку организовали в рамках губернаторской программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Группа участников проекта «Активное долголетие» посетила Жостовскую фабрику декоративной росписи. Экскурсия стала для многих возможностью познакомиться с одним из самых известных народных промыслов России — жостовской росписью по металлу.
Гостям показали производственные цеха и рассказали о процессе создания подносов — от штамповки металлической основы до нанесения многослойного лакового покрытия. Мастера продемонстрировали технику росписи, объяснили особенности работы с красками и тонкой кистью.
Ключевым событием стал мастер-класс. Под руководством художников фабрики участники самостоятельно расписали сувенирные подносы, выбрав мотивы и цветовые сочетания. Каждая работа получилась уникальной.
По словам участников, такие занятия помогают развивать творческие навыки и позволяют прикоснуться к традициям народного искусства. Созданные подносы они увезли домой как памятный сувенир о поездке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.
Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.