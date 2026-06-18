Долголеты Богородского округа посетили Жостовскую фабрику

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Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа побывали на Жостовской фабрике декоративной росписи и приняли участие в мастер-классе по росписи подносов. Поездку организовали в рамках губернаторской программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Группа участников проекта «Активное долголетие» посетила Жостовскую фабрику декоративной росписи. Экскурсия стала для многих возможностью познакомиться с одним из самых известных народных промыслов России — жостовской росписью по металлу.

Гостям показали производственные цеха и рассказали о процессе создания подносов — от штамповки металлической основы до нанесения многослойного лакового покрытия. Мастера продемонстрировали технику росписи, объяснили особенности работы с красками и тонкой кистью.

Ключевым событием стал мастер-класс. Под руководством художников фабрики участники самостоятельно расписали сувенирные подносы, выбрав мотивы и цветовые сочетания. Каждая работа получилась уникальной.

По словам участников, такие занятия помогают развивать творческие навыки и позволяют прикоснуться к традициям народного искусства. Созданные подносы они увезли домой как памятный сувенир о поездке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.