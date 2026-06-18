Богородский округ вошел в топ-50 премии «Служение»

Богородский городской округ вошел в число лучших на III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Церемония награждения прошла в доме правительства Московской области под председательством вице-губернатора Марии Нагорной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония объединила финалистов и лауреатов премии, учрежденной президентом Российской Федерации. В этом году конкурс установил рекорд: поступило 63 397 заявок из 89 регионов страны, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Это отражает растущий интерес к развитию местного самоуправления и общественных инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.