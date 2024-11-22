Мигрант ID: что это за документ и зачем он нужен

В Государственной думе предложили ввести единый электронный документ для иностранных граждан – Мигрант ID. В чем смысл этой инициативы – рассказываем в материале РИАМО.

Что такое Мигрант ID

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Депутаты партии «Новые люди» предложили внести поправки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и ввести в обращение новый документ для иностранцев, проживающих в России – Мигрант ID. Этот электронный документ будет выполнять несколько функций: удостоверять личность человека, а также содержать информацию о дате его въезда в РФ, о сроке и месте пребывания на территории России.

Мигрант ID предлагается сделать обязательным для всех иностранных специалистов, прибывающих в Россию с целью вести трудовую деятельность.

«Цифровые профили нужны, чтобы контролировать каждый шаг мигрантов внутри страны – от места жительства до денежных переводов», – поясняет один из авторов инициативы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Для чего нужен Мигрант ID

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Заместитель председателя Госдумы Вячеслав Даванков полагает, что Мигрант ID – мера безопасности, необходимость в которой назрела уже давно. И в качестве примера приводит Fan ID – электронный паспорт болельщика, который был введен в 2017 году именно в целях обеспечения порядка и безопасности на стадионах.

«Еще одна тема, про которую долго говорили, — Fan ID. Люди не понимают, зачем продолжать тратить на это деньги. Стадионы у нас – самое небезопасное место в стране? Конечно, нет. Реальная опасность в спальных районах любого большого города. В некоторых районах люди уже боятся отпускать детей на улицу из-за наплыва мигрантов.

Пора перераспределять деньги в пользу реальных проблем с безопасностью: вместо Fan ID вводить Мигрант ID. С 14 лет обязывать сдавать биометрию, как это сделали с болельщиками. Подключать распознавание лиц по всем камерам, а за серьезные правонарушения выдворять из страны. От такой системы точно будет польза для безопасности», – уверен Даванков.

Кто будет платить за Мигрант ID

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По задумке авторов законопроекта, деньги на разработку и внедрение Мигрант ID можно будет получать с самих мигрантов.

Алексей Нечаев подсчитал, что если поднять стоимость патента на осуществление трудовой деятельности в 1,5 раза, это принесет в бюджет страны 75 млрд рублей. Эти средства, по мнению парламентария, можно будет направить на создание системы цифрового контроля миграционного потока.

Как будет работать Мигрант ID

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Предполагается, что Мигрант ID должен стать обязательным для всех иностранцев, приезжающих в Россию с целью устроиться на работу. Документ будет необходим для проведения любых юридических операций на территории РФ: от аренды квартиры до получения банковских услуг.

По задумке авторов инициативы, заявку на документ мигрант должен будет оформлять еще до въезда в Россию. Те, кто уже находится на территории страны, должны будут сделать это в течение 30 дней после принятия законопроекта.

«В заявлении мигрант должен предоставить полную информацию о себе: образование и квалификация, наличие судимостей, планируемое место работы и проживания, медицинская справка и срок пребывания.

Если заявка одобрена, в России мигрант обязан сдать биометрию и пройти экзамен на знание русского языка в общем порядке. Или, если сможет подтвердить высокую квалификацию, — в специализированных центрах», – разъясняет Алексей Нечаев.

В системе будут содержаться данные о месте работы мигранта, месте жительства и банковском счете. У иностранного гражданина будет доступ в личный кабинет, где он сможет оперативно обновлять информацию в случае необходимости. Если же он попытается скрыть от властей увольнение или переезд, это будет грозить депортацией.

Также объединенная система данных будет получать сведения обо всех переводах за границу, сделанных иностранным гражданином.

Алексей Нечаев уверен, что введение Мигрант ID – неизбежная мера: «Это единственный способ сделать миграцию цивилизованной и контролируемой – а жизнь людей безопаснее».