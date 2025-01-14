Инфраструктура доменов RU и РФ работает стабильно после сбоя в Рунете

Российская система доменных имен (DNS) и инфраструктура доменов RU и РФ работает без сбоев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Координационный центр доменов. В Роскомнадзоре заявили, что устанавливают причину масштабного сбоя в функционировании Рунета.

О работе в штатном режиме также заявили «Билайн», «Ростелеком» и Т2. В компаниях добавили, что неполадки с интернет-доступом происходят по независящим от них причинам.

В работе российского интернета произошел масштабный сбой 14 января после 17:00 по московскому времени. Жители разных регионов России заявляли, что не могли попасть на сайты в доменных зонах .рф и .ru. О проблемах сообщали пользователи как домашнего, так и мобильного интернета.

В Роскомнадзоре заявляли, что во время сбоя нестабильно работали все операторы связи.