Роскомнадзор прокомментировал масштабный сбой в Рунете

Роскомнадзор выступил с заявлением после сбоя в Рунете

Роскомнадзор не назвал причину сбоя в работе интернета в России. По данным ведомства, все операторы страны работали нестабильно, сообщает Mash .

«Причину сбоя устанавливают», — добавили в Роскомнадзоре.

14 января после 17:00 по московскому времени в работе Рунета произошел масштабный сбой. Жители разных регионов России заявляли о нестабильной работе сети, невозможности зайти в мессенджеры и приложения.

Во время сбоя пользователи не могли посетить многие сайты, в том числе портал президента России. Ряд других сервисов, таких как «Дзен Новости», «Википедия» и «Яндекс Музыка», продолжали работать.