Трое авторов из Подмосковья вышли в финал премии «МедиаПоле»

Авторы медиапроектов о сельском хозяйстве Илья Курочкин, Людмила Феоктисова и Варвара Прохорова представят Подмосковье в финале Национальной премии «МедиаПоле» 2–3 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Премию информационных проектов «МедиаПоле» организовал Минсельхоз России в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она поддерживает авторов, рассказывающих о жизни села, агротуризме, сохранении традиций и престиже аграрных профессий. Призовой фонд в 2026 году составляет 5 млн рублей.

Финалист Илья Курочкин из Балашихи — студент института управления сельскими территориями Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского, член союза журналистов России. Он представил документальный фильм о работе сельхозпредприятий на прифронтовых территориях. Герой картины — предприниматель из Енакиево, чей рассказ показывает труд аграриев в экстремальных условиях, их стойкость и преданность родной земле.

Людмила Феоктисова и Варвара Прохорова прошли отбор по итогам Всероссийского конкурса «Я в Агро» в номинации «Агроблогеры». Будущий агроинженер Варвара ведет блог «ВАРЯ ПАТЧ»: в образовательных видеороликах и популярных форматах она объясняет работу сложной сельхозтехники и технологий, опровергая стереотипы о консервативности отрасли.

Людмила, финалистка премии 2025 года, работает ветеринарным врачом по крупному рогатому скоту. Ее экспертный блог о здоровье животных, буднях ферм и зоотехнии объединяет студентов аграрных вузов и сельхозпроизводителей.

Финалисты пройдут двухдневный образовательный интенсив с посещением ведущих медиацентров, мастер-классами и сессиями с лидерами медиаиндустрии. Деловая программа и награждение лауреатов состоятся 3 ноября в музее современного искусства «Эрарта».

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что признание проектов на Всероссийском уровне подтверждает значимость современного взгляда на отрасль. Честные истории о труде на земле и блоги нового формата находят отклик у аудитории и формируют уважение к аграриям.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.