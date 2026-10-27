Врач объяснила, можно ли установить источник заражения ВИЧ спустя месяцы

Установить, где и при каких обстоятельствах человек заразился ВИЧ или вирусными гепатитами B и C, иногда возможно даже спустя несколько месяцев, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Специалисты уточняют, были ли половые контакты без защиты, совместное использование инъекционного оборудования, медицинские или косметологические процедуры с повреждением кожи и слизистых оболочек, выясняют, был ли контакт с кровью другого человека, есть ли у пациента прививки в случае гепатита B», — сказала Кашух.

Она добавила, что, если возникает подозрение, что заражение произошло в медицинском учреждении, специалисты изучают обстоятельства проведенных процедур и выясняют, не выявлялись ли аналогичные случаи среди других пациентов

Как определить время заражения

«Даже если с предполагаемого момента заражения прошло несколько месяцев, источник иногда удается установить. Для этого важно выяснить, когда был последний отрицательный и первый положительный анализ: это помогает сузить период, в котором могло произойти заражение», — объяснила врач.

При расследовании также учитывают так называемое диагностическое окно — период, когда вирус уже присутствует в организме, но стандартные анализы еще не позволяют его обнаружить.

При этом установить точный источник инфекции удается далеко не всегда. Причиной может стать отсутствие прежних результатов обследований или недостаток сведений о возможных контактах и других случаях заражения.

«Сам факт посещения клиники или контакта с человеком, у которого тоже выявили инфекцию, еще не доказывает, что заражение произошло именно там», — подчеркнула Кашух.

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