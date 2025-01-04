Илон Маск отреагировал на рассказ якутского бойца о рукопашной схватке

Якутский штурмовик Андрей Григорьев рассказал о своей победной рукопашной схватке с бойцом ВСУ после того, как в Сети распространилось видео их боя. После этого американский предприниматель Илон Маск прокомментировал случай в соцсети Х , заявив, что и сам хранит в спальне нож.

«На всякий случай у меня в стене спальни вмонтирован траншейный нож времен Первой мировой войны. Выпуск 1917 года. Более полезен, чем пистолет в ближнем бою», — рассказал подписчикам Маск.

Ранее штурмовик Григорьев рассказал, что четко осознавал, что из рукопашного боя должен выйти живым только кто-то один. Когда он сумел одолеть противника, тот попросил возможность достойно уйти. Григорьев исполнил последнюю волю бойца ВСУ и отпустил его.

После этого российский боец оказал сопротивление еще шестерым противникам. Ему удалось установить контакт с командованием, которое дало ему дальнейшее указание.