Корейская компания LG Electronics впервые выпустит электронику совместно с компаниями из Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Это будут новые модели стиральных машин и холодильников, разработанные в сотрудничестве с Aucma и Skyworth из КНР.

Производство будет ориентировано на европейский рынок.

Отмечается, что компании сотрудничали на всех этапах, начиная с планирования и разработки продукции.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минпромторгу представить предложения по исключению некоторых товаров из списка на параллельный импорт. В перечень вошли в том числе ноутбуки Dell и HP.