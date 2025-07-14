В Кремле прокомментировали заявление Писториуса об убийствах российских солдат
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать русских солдат сложно поддаются пониманию, сообщает РБК.
«Трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так», — отметил представитель Кремля.
По его словам, Германия в последнее время становится все более опасной.
Ранее Писториус заявил о готовности немецкой армии убивать российских солдат в случае войны.
Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что Германия продолжит военную поддержку Украины в рамках «разумных пределов», исключающих риск прямого столкновения с Россией.
Вместо Taurus Киев получит дополнительные партии БМП Lynx от Rheinmetall и компоненты ПВО.
Позиция Писториуса контрастирует с заявлениями генерала Кристиана Фройдинга о готовности передать Украине «дальнобойные системы к концу июля». Анонсированные планы по самостоятельному производству ракет Patriot без согласования с Вашингтоном также остаются под вопросом.