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В Кремле прокомментировали заявление Писториуса об убийствах российских солдат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать русских солдат сложно поддаются пониманию, сообщает РБК .

«Трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так», — отметил представитель Кремля.

По его словам, Германия в последнее время становится все более опасной.

Ранее Писториус заявил о готовности немецкой армии убивать российских солдат в случае войны.

Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что Германия продолжит военную поддержку Украины в рамках «разумных пределов», исключающих риск прямого столкновения с Россией.

Вместо Taurus Киев получит дополнительные партии БМП Lynx от Rheinmetall и компоненты ПВО.

Позиция Писториуса контрастирует с заявлениями генерала Кристиана Фройдинга о готовности передать Украине «дальнобойные системы к концу июля». Анонсированные планы по самостоятельному производству ракет Patriot без согласования с Вашингтоном также остаются под вопросом.