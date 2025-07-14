Стало известно, когда состоится финал конкурса «Знай наших» в Москве

Финальная церемония всероссийского конкурса растущих брендов «Знай наших» состоится 17 июля в Москве в Репинском сквере в павильоне «Зеленый маркет» — одна из флагманских площадок «Лето в Москве» и часть проекта «Сделано в Москве», об этом сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое выступает одним из организаторов мероприятия.

На предстоящей церемонии объявят финалистов и победителей, которые получат от партнеров и организаторов поддержку в продвижении на внутреннем и международном рынках.

Отметим, конкурс третьего сезона побил рекорд прошлых лет — поступило 14,2 тысячи заявок. Наиболее популярными категориями стали «Продукты питания», «Потребительские товары» и «Креатив», а самые активные регионы по числу заявок — Башкортостан (2,4 тыс.), Татарстан (1,6 тыс.) и Москва (996). Конкурс проходит в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Коммуникационный партнер — медиахолдинг МАЕР. Партнеры — ПАО «Банк ПСБ», ГК «Ренова». Стратегический партнер по продвижению — компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ).

Мнение экспертов

«Ежегодно растущая активность участников конкурса свидетельствует о большой заинтересованности граждан в формировании рыночных трендов и укреплении национальной деловой повестки. Сегодня и предприниматели, и потребители являются катализатором развития и основой для формирования устойчивых брендов. Это не только расширяет социально-экономический потенциал страны, но и формирует культуру ответственности за качество и конкурентоспособность российского продукта», — отметил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что третий сезон конкурса стал этапом изменений: новая площадка, новые партнеры, включая правительство Москвы, которое предоставило пространство для церемонии награждения.

«Жюри уже определило победителей конкурса. Лучшие бренды смогут рассчитывать на комплексную поддержку — продвижение на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в профильных бизнес-объединениях, участие в ключевых отраслевых мероприятиях, грантовую помощь, а также поддержку в масштабировании и выходе на международные рынки», — рассказала Чупшева.

Председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов отметил, что после того, как будут названы имена победителей, экспертов ждут поездки по всей стране.

«После определения финалистов нас ждут традиционные деловые поездки по регионам большой бизнес-группой, где мы будем встречаться с представителями крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также российских экспортеров», — сказал Шувалов.

О конкурсе

Победителей и финалистов объявят по пяти основным номинациям и нескольким специальным. Каждая из них — не просто категория, а целая база возможностей для брендов, которые хотят заявить о себе на федеральном уровне. Кроме того, в рамках конкурса планируют отметить регионы, наиболее активно поддерживающие бренды своих предпринимателей. В числе основных номинаций:

«Продукты питания» — номинация для тех, кто делает питание полезнее, доступнее и удобнее для современного ритма жизни:

«Здоровая еда» (партнер — ВКУСВИЛЛ) — для тех, кто делает питание не только вкусным, но и полезным.

«Напитки» (партнер — Simple Group) — от минеральной воды до авторских лимонадов и отечественных брендов алкоголя.

«Продукты» (партнер — Купер) — классика качества, проверенная миллионами покупателей.

«Готовая еда» (партнер — Магнит) — индустрия быстрого питания, которая не знает компромиссов в качестве.

«Потребительские товары» — товары, которые делают нашу жизнь удобнее, красивее и экологичнее:

«Красота» (партнер — «Золотое яблоко») — парфюмерия, декоративная или уходовая косметика для лица, тела и волос.

«Инновации для здоровья и красоты» (партнер — SPLAT) — для российских производителей уходовой косметики и разработчиков инновационных гаджетов для здоровья.

«Детские товары» (партнер — Детский мир) — всё, что нужно для счастливого детства.

«Спорт» (партнер — ZASPORT) — экипировка и инвентарь для побед.

«ЭКО» (партнер — Синергетик) — бренды, которые меняют мир к лучшему.

«Высокие технологии» — номинация для ИТ-компаний, которые разрабатывают прорывные технологические решения на стыке науки, инженерии и инноваций.

«Креатив» — для авторов нестандартных проектов в дизайне, моде и искусстве, ломающих шаблоны и создающих смелые, инновационные продукты:

«Одежда, обувь и аксессуары» (партнер — OZON) — для отечественных производителей стильной и качественной одежды и обуви на любой случай.

«Интерьер» (партнер — Askona) — для брендов мебели и предметов интерьера, создающих функциональные и эстетичные пространства.

«Украшения» (партнер — SOKOLOV) — для ювелирных брендов и дизайнеров, создающих уникальные украшения из любых материалов с искусным исполнением.

«Гостеприимство» — для брендов, создающих неповторимую атмосферу комфорта и заботы.

«Рестораны и кафе» — для гастрономических проектов, которые удивляют вкусом и сервисом.

«Информационные технологии» — номинация для отечественных брендов программных и аппаратных продуктов, которые могут быть использованы для цифровизации предприятий любого размера и сферы деятельности.

«Специальные номинации» — отдельный блок для брендов с уникальной миссией: «Бренды малых городов» (партнер — РВБ) — локальные герои, покоряющие страну; «Культурный код» (партнер — Минкультуры России) — проекты, сохраняющие наследие; «Бренды исторических регионов. Энергия созидания» (партнер — ПСБ) — для производителей продуктов питания, бытовой химии и сельхозпродукции из исторических регионов России, которые активно интегрируются в социально-экономическое пространство нашей страны; «Кавказские бренды» (партнер — Кавказ.РФ) — традиции и вкусы самого гостеприимного региона; «Комфортная жизнь для защитников отечества» (партнеры — Министерство обороны РФ и Фонд «Защитники Отечества») — для брендов, создающих технологии и продукты для поддержки ветеранов СВО, их семей и развивающих инклюзивную среду; «Молодежные бренды» (партнер — Росмолодежь) — для молодых предпринимателей до 35 лет, создающих инновационные продукты и услуги, формирующие новые рыночные тренды.

В 2025 году число партнеров расширилось, в том числе за счет Российского экспортного центра, который поможет продвигать отечественные бренды на зарубежных рынках. Также среди партнеров этого года — министерство культуры Российской Федерации, Фонд «Защитники Отечества», Корпорация МСП, РВБ (объединенной компанией Wildberries&Russ), Ozon, Роспатент, Сколково, «Деловая Россия», Ассоциация цифровых платформ, Роскачество, Российский совет торговых центров, «Экспоцентр», АНО «Креативная экономика» и другие.