Леус: в Московском регионе прошли сильные дожди

Днем 14 июля на Москву локально обрушились сильные дожди, которые практически не зацепили городские метеостанции. Только метеостанция Строгино зафиксировала 20 мм осадков в течение дня, об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, несмотря на то, что в Московском регионе прошли сильные дожди, они обошли стороной базовую метеостанцию на ВДНХ. Метеостанция Балчуг также не зафиксировала осадков. На метеостанции МГУ обнаружены лишь следы дождя, а в Тушино в осадкомеры попало только 0,6 мм дождевой воды.

То, что зафиксировала метеостанция Строгино, оценивается как 24% осадков от общей нормы за июль.

«В Новой Москве, в Михайловском, выпало 28 мм осадков — это треть (33%) от июльской нормы. В восточной части Подмосковья обошлось без дождей, а на остальной территории региона сильные дожди зафиксированы в Кашире (20 мм), Немчиновке (25 мм) и в Волоколамске — 38 мм или почти половина (45%) от месячной нормы», — рассказал Леус.

По словам синоптика, метеостанция в Мелихово показала самый большой результат по осадкам за день — 158 мм дождевой воды, что составляет почти двойную месячную норму (188%). При этом Леус отметил, что проверить эту информацию сложно, так как автоматическая станция не передает данные о форме облаков и погодных явлениях.

По региону большинство метеостанций отметили грозы, во время которых скорость ветра местами достигала 18 метров в секунду. В ближайшую ночь еще ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ранее в Москве прошел мощный тропический ливень. Из-за сильного потока воды видимость на дороге резко ухудшалась.