Илью Яшина* и Владимира Кара-Мурзу* внесли в перечень террористов

Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу и бывшего московского депутата Илью Яшина внесли в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Яшин Илья Валерьевич, 29.06.1983 г. р., г. Москва; <…> Кара-Мурза Владимир Владимирович, 07.09.1981 г. р., г. Москва», — указано в перечне.

В соответствии с российским законодательством, банки блокируют счета и прекращают обслуживание лиц, включенных в указанный перечень.

В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании политзаключенных, в том числе журналиста Владимира Кара-Мурзы* и экс-депутата Илья Яшина*. Всех их обменяли на россиян, которые находились в иностранных тюрьмах. Позднее Кара-Мурза* заявил, что ни он, ни другие участники обмена не подписывали прошения о помиловании у Путина.

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строго режима, штрафу в 700 тыс. рублей и и запретом заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет по делу о госизмене, распространении фейков о Вооруженных силах РФ и сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией.

13 октября текущего года МВД РФ объявило в розыск политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу* по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск оппозиционера, не уточняется.

* Признаны иноагентами, а также внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов в России.

