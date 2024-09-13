Илье Бронштейну выбрали меру пресечения

Бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Илью Бронштейна заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Бронштейна обвиняют в преступлении, совершенном по части шестой статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Решение вынес Тверской районный суд Москвы.

Бронштейна задержали 13 сентября. По информации правоохранительных органов, он мог получить взятку от генерального директора одной из компаний в размере 25 млн рублей. За это чиновник должен был обеспечить победу компании в конкурсе, организованном для приобретения интерактивных панелей в школы Московской области.

Ранее взяли под стражу ректора Корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского. Его подозревают в посредничестве в передаче взятки Бронштейну.