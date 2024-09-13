Возможного подельника Бронштейна Лубского арестовали по делу о крупной взятке

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Суды: ректора КУРО Лубского взяли под стражу по делу о взятке Бронштейну

Ректору Корпоративного университета развития образования (КУРО) Московской области Андрею Лубскому выбрали меру пресечения в Тверском районном суде столицы. Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Лубского обвиняют в совершении преступления по четвертой статье 291,1 УК РФ — «посредничество во взяточничестве».

По информации следствия, в июне 2024 года арестованный выступил посредником в передаче взятки в размере 25 млн рублей от генерального директора фирмы первому зампреду правительства Илье Бронштейну.

За эту сумму чиновник должен был обеспечить победу компании в конкурсе на закупку интерактивных панелей в школы Подмосковья. Бронштейна задержали 13 сентября. Его и сообщников допрашивают, проводятся обыски и досмотры.