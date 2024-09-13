Задержан бывший первый зампред правительства Подмосковья Бронштейн

В Московской области задержан бывший первый заместитель председателя регионального правительства Илья Бронштейн и его сообщники. Их подозревают в коррупции, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в июне 2024 года чиновник, будучи первым зампредом правительства Московской области, через посредника — ректора Корпоративного университета развития образования — получил от гендиректора фирмы взятку в размере 25 млн рублей.

За это Бронштейн должен был обеспечить беспрепятственное участие компании в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату. Кроме того, деньги ему дали за общее покровительство и попустительство по службе.

Чиновник и его сообщники подозреваются в совершении коррупционных преступлений (ч. 4 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ). На данный момент их допрашивают.

Кроме того, по уголовному делу проходят обыски и осмотры. В ближайшее время по ходатайству следствия суд изберет в отношении фигурантов меру пресечения.

По образованию Бронштейн — учитель истории. В 2006 году он окончил Московский городской педагогический университет.

С 2021 года Бронштейн был областным министром образования. В апреле этого года он был назначен на пост первого заместителя председателя правительства Московской области. В начале сентября его отправили в отставку.