Июнь 2024 г стал самым дождливым в Москве за всю историю метеонаблюдений

Июнь этого года уже стал самым дождливым в столице за всю историю метеорологических наблюдений, сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

По словам Поздняковой, на следующей неделе в городе прогнозируют дожди разной интенсивности.

«Вопрос теперь в том, в два или три раза июньская сумма осадков превысит норму месяца (77 мм)», — написала она.

В столице из-за разгула стихии 20 июня пострадали 4 человека. Один из пострадавших оказался в западне — в биотуалете, который упал дверью вниз. Также пострадал водитель джипа, на который упало дерево. В центре столицы ветер повалил забор, он накрыл женщину.