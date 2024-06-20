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Baza: смерч в Москве уронил биотуалет с мужчиной внутри

Сильнейший ураган испортил настроение и, возможно, здоровье россиянину. Ветер уронил биотуалет, в результате чего находящийся в нем мужчина не смог выбраться, сообщает Baza .

Спасателям поступил звонок. Мужчина рассказал, что находится внутри биотуалета и не может оттуда выйти.

Оказалось, что ветер уронил конструкцию дверью вниз. Пострадавший не может открыть дверь и выбраться из биотуалета.

Ранее власти Москвы призвали жителей не выходить на улицу в связи с погодными условиями. В столицу пришел смерч: идет сильный ливень с сильными порывами ветра, который вырывает деревья и гнет рекламные конструкции.