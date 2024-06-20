Четыре человека пострадали от смерча в Москве

В столице из-за разгула стихии пострадали четыре человека. Мегаливень продолжает заливать Москву и Московскую область, сообщает SHOT .

Один из пострадавших оказался в западне, упав дверью вниз в биотуалете. К нему выехали спасатели. Также пострадал водитель джипа, на который упало дерево. В центре столицы ветер повалил забор, который накрыл женщину.

Ураганный ветер продолжает бушевать с порывами 25 м/с. Он срывает обшивку с крыш, гнет рекламные щиты. Некоторые дороги затоплены из-за мегаливня, ожидаются смерчи. Парки региона закрыли в целях безопасности.

Сильный ливень продолжается в отдельных районах Москвы. Власти просят жителей не покидать дома.