сегодня в 13:40

Власти Москвы просят жителей не выходить на улицу из-за мегаливня и смерча

В отдельных районах Москвы идет сильный ливень, власти просят жителей не покидать дома, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы .

На Москву обрушился мегаливень. Фиксируются мощные порывы ветра. В ведомстве просят горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Ранее «оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Москве из-за мегаливня и грозы. Из-за ухудшения погоды в столице временно закрыли парки.