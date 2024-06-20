«Тьма пришла»: Москву накрыл мегаливень и смерч

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Мегаливень и штормовой ветер обрушились на Москву

В Москву пришел обещанный мегаливень. Штормовые порывы ветра обрушились на столицу, небо буквально почернело от туч, сообщают очевидцы.

«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Москве из-за мегаливня и грозы.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о ливнях, грозах и сильном ветре. Жителей просят быть максимально внимательными в условиях ухудшения погоды.

Из-за ухудшения погоды в столице временно закрыли парки. Комплекс городского хозяйства Москвы рекомендовал не выходить на улицу в непогоду.