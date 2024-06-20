«Тьма пришла»: Москву накрыл мегаливень и смерч
Мегаливень и штормовой ветер обрушились на Москву
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В Москву пришел обещанный мегаливень. Штормовые порывы ветра обрушились на столицу, небо буквально почернело от туч, сообщают очевидцы.
«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Москве из-за мегаливня и грозы.
Ранее МЧС предупредило жителей столицы о ливнях, грозах и сильном ветре. Жителей просят быть максимально внимательными в условиях ухудшения погоды.
Из-за ухудшения погоды в столице временно закрыли парки. Комплекс городского хозяйства Москвы рекомендовал не выходить на улицу в непогоду.