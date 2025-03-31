Идет прием заявок на международный музыкальный фестиваль «Большая сцена»

10 февраля 2025 года был дан старт приема заявок на V юбилейный международный фестиваль «Большая сцена», гранд-финал которого состоится 9 апреля 2026 года в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает пресс-служба АНО ДО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара».

Ежегодно фестиваль собирает свыше 2 500 талантливых исполнителей со всех регионов России, стран СНГ и 12 стран БРИКС. Этот год станет особенным для участников и всех финалистов, так как раскроет еще больше новых возможностей, а абсолютные победители получат поддержку, продюсирование и постпродакшн даже после завершения конкурса. Конкурсантов ждут заочные и очные прослушивания в концертных залах Москвы, мастер-классы и лекции от звезд российской эстрады, работа с профессиональными режиссерами и педагогами, а также грандиозный концерт в Государственном Кремлевском дворце, на котором многие из ребят выступят в дуэтах и в ансамблях с лучшими артистами страны.

В конкурсе могут принять участие не только профессиональные исполнители, ансамбли и коллективы, но и любители. Самое главное условие — любить музыку и иметь твердое желание развиваться и масштабировать свое творчество на многомиллионную аудиторию. Конкурс проводится по двум номинациям: вокал и хореография. К участию приглашаются молодые, талантливые артисты и исполнители.

Возрастные категории по каждой номинации определены в положении о конкурсе, подробнее с которым можно ознакомиться на официальном сайте конкурса, а также получить всю необходимую информацию по телефонам: +7 (495) 275-25-23, +7 (926) 453-25-45.