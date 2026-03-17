«Хуже уже не будет»: эксперт спрогнозировал будущее Telegram в России
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что государство задействовало максимум своих возможностей, поэтому ситуация с блокировкой мессенджера Telegram «вряд ли будет хуже», сообщает RTVI.
«По тому, что мы видим на текущий момент, началась блокировка. Она работает. Началась она достаточно давно, больше полутора недель назад. Собственно говоря, Telegram сейчас сломан», — сказал Муртазин.
При этом эксперт отметил, что не стоит ожидать дальнейшего усиления ограничительных мер в отношении мессенджера, так как к настоящему моменту государство, вероятно, выкатило максимальный уровень блокировок.
Ранее стало известно, что члена комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрея Свинцова могут лишить членства во фракции ЛДПР за высказывания о блокировке Telegram и отключение интернета.
Роскомнадзор официально подтвердил блокировку Telegram. Причиной стало систематическое игнорирование сервисом российских законов.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.
