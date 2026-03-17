«Хуже уже не будет»: эксперт спрогнозировал будущее Telegram в России

Эксперт Муртазин: Telegram блокируют в РФ уже полторы недели, но хуже не будет

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что государство задействовало максимум своих возможностей, поэтому ситуация с блокировкой мессенджера Telegram «вряд ли будет хуже», сообщает RTVI .

«По тому, что мы видим на текущий момент, началась блокировка. Она работает. Началась она достаточно давно, больше полутора недель назад. Собственно говоря, Telegram сейчас сломан», — сказал Муртазин.

При этом эксперт отметил, что не стоит ожидать дальнейшего усиления ограничительных мер в отношении мессенджера, так как к настоящему моменту государство, вероятно, выкатило максимальный уровень блокировок.

Ранее стало известно, что члена комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрея Свинцова могут лишить членства во фракции ЛДПР за высказывания о блокировке Telegram и отключение интернета.

Роскомнадзор официально подтвердил блокировку Telegram. Причиной стало систематическое игнорирование сервисом российских законов.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

