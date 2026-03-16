Депутата Свинцова хотят выгнать из ЛДПР за высказывания о Telegram

Члена комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрея Свинцова могут лишить членства во фракции ЛДПР на собрании 16 марта за высказывания о блокировке Telegram и отключение интернета. Такие данные со ссылкой на трех источников, близких к партии, приводит газета «Ведомости» .

По словам одного из собеседников, эта тема уже длительное время является предметом обсуждения. Официальная повестка предстоящего заседания депутатам пока не направлена. Руководитель фракции Леонид Слуцкий не раз затрагивал на рабочих встречах возможность исключения Свинцова из партии в связи с его активной публичной позицией по вопросу ограничений для Telegram.

«Неоднократно на протяжении нескольких собраний Слуцкий ему говорил о том, что это последнее предупреждение, и призывал ничего не комментировать», — отметил источник.

Собеседник редакции также обратил внимание на особенность ситуации: Свинцов получил свой мандат после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2022 году и является владельцем «ЛДПР ТВ», что делает потенциальное исключение неоднозначным.

Изначально, как вспоминает собеседник, Слуцкий относился к Свинцову положительно и даже выдвигал его к награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2023 году. Эту награду депутату вручил председатель Госдумы Вячеслав Володин за профессиональные достижения.

Заместитель руководителя фракции Андрей Луговой, отвечая на вопрос редакции о причинах возможного исключения, предложил дождаться проведения заседания. Запрос издания, направленный заместителю руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеоноре Кавшар, остался без ответа.

Свинцов является одним из немногих депутатов, кто регулярно высказывался по поводу интернет-блокировок, фактически став главным публичным лицом, комментирующим эти ограничения. Так, 16 января он сообщил, что полная блокировка Telegram в России в настоящее время не рассматривается, поскольку мессенджер взаимодействует с государственными органами.

24 февраля Свинцов заявил, что Telegram может быть признан экстремистской организацией, если в течение за 1,5 месяца не наладит взаимодействие с российскими госорганами. 12 марта на пресс-конференции в Национальной службе новостей он сообщил, что россияне не смогут пользоваться Telegram даже с использованием VPN.

