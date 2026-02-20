Хотят взять за жабры: назван самый настораживающий вопрос на собеседовании

В ходе интервью соискателю иногда задают вопросы о наличии собственного жилья, ипотеки и с кем он проживает. Как пояснил HR-специалист Илья Варакин, подобные вопросы часто продиктованы не любопытством, а желанием оценить степень управляемости будущего сотрудника, сообщает Life.ru .

Эксперт отметил, что отдельные руководители рассматривают ипотеку или наличие семьи у сотрудника как потенциальный рычаг влияния. Распространено мнение, что человеку, имеющему обязательства и что терять, легче диктовать условия.

«Одна из таких техник — это держать сотрудника за жабры, то есть понимать, как устроена его материальная мотивация. Если у сотрудника есть ипотека, если у него есть семья, значит, есть материальные обязательства, которые могут являться хорошим стимулом для того, чтобы этим сотрудником управлять еще сильнее. То есть есть за что его поддержать, есть чем припугнуть и сказать: „Слушай, работай лучше, и тогда у тебя будут деньги, чтобы платить ипотеку или чтобы содержать своих детей“» — пояснил Варакин.

По словам HR-эксперта, такая незамысловатая и довольно грубая методика управления остается популярной среди многих начальников. Универсального верного ответа на подобные вопросы в рамках собеседования не существует. Специалист рекомендует соискателям лишь обращать на них внимание как на сигнал: расспросы о жилищных кредитах и близких могут указывать на намерение установить жесткий контроль.

Откровенно некорректной является ситуация, когда интервьюер пытается мысленно рассчитать бюджет потенциального сотрудника, уточняя детали вроде доходов супруга или родителей, суммы коммунальных платежей и того, с кем человек делит жилплощадь — это уже вторжение в личные границы. Кандидату стоит самостоятельно оценить, готов ли он мириться с таким стилем руководства, заключил Варакин.

