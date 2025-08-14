Хотят вернуть к обычным звонкам: эксперт объяснил блокировку звонков в WhatsApp*

Запрет вызовов через Telegram и WhatsApp* поможет снизить нагрузку на интернет и вернуть абонентов к традиционной мобильной связи, что выгодно операторам, сообщил РИАМО директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.

«Нагрузка на интернет-связь постоянно растет, люди, особенно молодое поколение, уходят от использования мобильной связи и СМС в пользу мессенджеров. Во многих местах, действительно, связь через интернет гораздо качественнее и стабильнее, чем мобильные звонки. Но повышенная нагрузка ведет к сбоям, замедлению интернета, что могут наблюдать даже жители крупных городов, особенно в вечерние часы», — сказал Коваленко.

Он отметил, что в этих условиях операторы очень хотят вернуть людей на обычные звонки, чтобы обеспечить равномерную загрузку своих сетей и снизить нагрузку на интернет.

«При этом они не обладают технической возможностью ограничивать звонки через мессенджеры, такую власть имеет только Роскомнадзор. Но такие блокировки однозначно играют им на руку, хотя вероятно, что такое перераспределение нагрузки на сети не является приоритетной задачей государственных регуляторов», — уточнил эксперт.

Коваленко добавил, что VPN может помочь, но это не 100% гарантия.

«Видеозвонки все равно могут быть недоступны или работать с перебоями. Более того, многие VPN-сервисы сами попадают под ограничения в последние время, поэтому рассчитывать на них как на универсальный инструмент преодоления ограничений не стоит», — заключил специалист.

13 августа Роскомнадзор объявил о введении мер по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp*. Среди причин для ввода ограничений называлось то, что мессенджеры используют для обмана россиян и вымогательства у них денег, а также вербовки граждан в ряды террористов и экстремистов.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.