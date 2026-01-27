Хинштейн сможет вернуться на работу через два месяца после ДТП под Курском

В Курской области врачи дали прогноз, что пострадавший в ДТП губернатор Александр Хинштейн сможет вернуться к исполнению рабочих обязанностей не раньше, чем через два месяца. В настоящее время чиновник проходит лечение в Курской областной клинической больнице, сообщает Mash .

22 января автомобиль, в котором находился глава области, съехал с трассы и перевернулся, в результате чего губернатор получил серьезные травмы и был госпитализирован. В итоге Хинштейну было проведено срочное хирургическое вмешательство. В настоящее время он проходит реабилитацию в Курской областной клинической больнице.

Выяснилось, что полученные им повреждения — перелом бедра и тройной перелом ребер — более значительны, чем предполагалось вначале. Прогнозируется, что для полного восстановления потребуется не менее 90 дней.

Несмотря на рекомендации врачей, ограничивающих любую деятельность, Хинштейн стремится вернуться к работе в кратчайшие сроки и уже проводит совещания, находясь в больничной палате. Он уже передвигается по палате, разрабатывая поврежденную ногу.

Водитель губернатора не получил никаких травм. Временно исполняющим обязанности руководителя Курской области назначен Александр Чепик.

Ранее Хинштейн отказался уезжать в Москву с родной земли для лечения. По его словам, в Курской области он чувствует себя спокойнее.

