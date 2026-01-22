Ехал на встречу с жителями: Хинштейн попал в ДТП под Курском и оказался в больнице

В четверг губернатор Курской области Александр Хинштейн должен был встретиться с жителями Конышевского района, но по пути на встречу попал в аварию и был госпитализирован.

«Сегодня (22 января — ред.) планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Губернатор Курской области извинился перед жителями Конышевского района за то, что запланированную встречу придется перенести на неопределенное время в связи с состоянием его здоровья.

Хинштейн пообещал приехать в район сразу же, как только почувствует себя хорошо. Он также пообещал жителям Курской области оставаться с ними на связи. К автомобилистам глава обратился с просьбой быть максимально внимательными и аккуратными на дороге: любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

