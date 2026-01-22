«Лечиться будем на курской земле»: Хинштейн вышел на связь из больницы после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн вышел на связь в своем Telegram-канале и сообщил, что перенес операцию после ДТП, в которое попал в первой половине дня 22 января. По словам чиновника, у него перелом бедренной кости, и из-за этого какое-то время придется провести в больнице.

«Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь. Медики, правда, настаивают на том, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов. Но, конечно, я так не могу, да и не хочу. Поэтому даже в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе», — сказал Хинштейн.

Губернатор Курской области поблагодарил медиков, которые оперативно оказали всю необходимую помощь. Он также поблагодарил коллег из Минздрава России, которые интересовались его здоровьем, и сообщил, что отказался принимать предложение о транспортировке в Москву для дальнейшего лечения.

По словам Хинштейна, он останется в больнице в Курской области, так как родная земля и дом придают ему силы.

«Лечиться будем на Курской земле. <…> Спасибо вам, вместе справимся со всеми бедами. Берегите себя», — сказал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что автомобиль Хинштейна занесло на дороге, после чего он попал в аварию. Транспортное средство не зацепило других участников движения.

