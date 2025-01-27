Хинштейн отругал чиновника, оценившего ущерб от вторжения ВСУ в 750 млрд руб

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание исполняющему обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья региона Алексею Карнаушко. Ранее министр оценил ущерб от вторжения ВСУ в область в 750 000 000 000 рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на трансляцию заседания курского правительства.

Хинштейн заявил, что сейчас нельзя оценивать ущерб от прорыва украинских войск под Курск. По его словам, власти пока «не понимают», в каком состоянии окажутся территории Курской области, которые еще не освобождены.

«Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать. Все они носят исключительно экспертный и очень поверхностный не подтвержденный ничем характер», — сказал врио курского губернатора.

Ранее Александр Хинштейн отчитал курского министра Ирину Мусьял за ее отпуск Индии, заявив, что «в сегодняшних условиях» такая поездка недопустима без уведомления. В ответ на это чиновница заявила, что врио губернатора сам согласовывал ее отпуск, и она уведомляла его о грядущем выезде из страны, хотя формально не обязана была этого делать.