Хинштейн возмутился из-за отпуска курской чиновницы за границей

Врио губернатора Курской области Александр Хинтшейн возмутился отдыхом за границей руководителя министерства по государственной охране объектов культурного наследия региона Ирины Мусьял. Он заявил, что не понимает такого поступка на фоне боевых действий, сообщает РБК .

Хинштейн на собрании понадеялся, что Мусьял отправилась за границу не только с целью отдыха и оздоровления, но и с целью практической, чтобы набраться опыта и посмотреть «как в Индии охраняют объекты культурного наследия». Он отметил, что формально чиновница не должна согласовывать свой выезд за рубеж.

«Но, коллеги, давайте определимся, что любой выезд за рубеж сотрудников правительства Курской области, администрации губернатора без уведомления быть не может. Мы с вами существуем в совершенно других реалиях. Мы живем и работаем в воюющем регионе», — твердо заявил Хинштейн.

Он также отметил моральную сторону вопроса. На данный момент не вся курская земля освобождена от украинских бойцов, а люди до сих пор находятся в сложном положении.

«Ехать отдыхать на этом фоне за рубеж… У меня вызывает это, мягко скажем, непонимание», — заключил врио губернатор Курской области.

Ранее Хинштейн заявил, что правоохранительные органы будут расследовать заявления о возможной причастности к коррупции ряда курских чиновников. Люди жаловались главе на проблемы с компенсацией потерянного имущества. Одна из жительниц заявила, что переселенцы «остались бомжами».