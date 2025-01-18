Хинштейн назвал коррупционерами некоторых чиновников Курской области

Хинштейн заявил о недоверии к чиновниками в Курской области

Правоохранительные органы будут расследовать заявления о возможной причастности к коррупции ряда курских чиновников, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Видео встречи публикует Telegram-канал "Царьград" .

Хинштейн встретился с жителями приграничных областей, которые остались без жилья.

Люди жаловались главе на проблемы с компенсацией потерянного имущества. Одна из жительниц заявила, что переселенцы «остались бомжами». Хинштейн ответил, что все получат сертификаты на жилье.

«Я не доверяю чиновникам и некоторым представителям государства. По некоторым из них направлены материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие, за то, что здесь происходило, должны ответить», — сказал врио губернатора, не указывая имен.

На компенсационные выплаты по потере жилья жителям Курской области правительство России выделило 1,8 млрд рублей.