Хинштейн назвал коррупционерами некоторых чиновников Курской области
Правоохранительные органы будут расследовать заявления о возможной причастности к коррупции ряда курских чиновников, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Видео встречи публикует Telegram-канал "Царьград".
Хинштейн встретился с жителями приграничных областей, которые остались без жилья.
Люди жаловались главе на проблемы с компенсацией потерянного имущества. Одна из жительниц заявила, что переселенцы «остались бомжами». Хинштейн ответил, что все получат сертификаты на жилье.
«Я не доверяю чиновникам и некоторым представителям государства. По некоторым из них направлены материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие, за то, что здесь происходило, должны ответить», — сказал врио губернатора, не указывая имен.
На компенсационные выплаты по потере жилья жителям Курской области правительство России выделило 1,8 млрд рублей.