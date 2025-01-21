Отруганная Хинштейном чиновница заявила, что он согласовывал ее отпуск в Индии

Возмутившая Хинштейна курская чиновница заявила, что он согласовывал ее отпуск

Врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял заявила, что ее отпуск в Индии согласовывал лично врио губернатора Александр Хинштейн. Ранее он раскритиковал отдых чиновницы за границей, сообщает Газета.ru .

По словам Мусьял, Хинштейн согласовал ее отпуск сроком с 9 января по 24 января. Врио губернатора подписал соответствующее распоряжение 25 декабря 2024 года, утверждает она.

В Россию врио курского министра вернулась 20 января. Мусьял добавила, что по закону из-за «отсутствия секретки» она не должна была согласовывать свой выезд за границу, однако все равно предупреждала Хинштейна об отъезде на отдых.

«Вместе с тем, я уведомила врио руководителя администрации Курской области о выезде за пределы РФ, в дружественную нашей стране — Индию, богатую своим культурным наследием!» — сказала врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области.

Мусьял добавила, что с начала СВО она и ее близкие также помогают российской армии и жителям приграничных регионов.

20 января Александр Хинштейн в ходе заседания правительства возмутился, что Ирина Мусьял уехала отдыхать в Индию. Врио губернатора говорил, что «в сегодняшних условиях» отпуск без уведомления недопустим, хотя его подчиненная формально была не обязана согласовывать выезд за пределы РФ.