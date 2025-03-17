Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о росте числа школьников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

14 марта в Подмосковье прошла акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Она прошла в Одинцовской лингвистической гимназии. В акции приняли участие 150 родителей выпускников и знаменитости.

Ранее Минмособлимущество оформило передачу 9 школьных автобусов четырем муниципальным образованиям Московской области. Новый транспорт получили администрации муниципальных округов Раменский, Шатура, Рузский и городского округа Лосино-Петровский.