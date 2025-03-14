В Подмосковье прошла акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

В пятницу в Одинцовской лингвистической гимназии состоялась региональная акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие было направлено на ознакомление участников с порядком проведения экзамена и помощь в снятии психологического напряжения перед ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В акции приняли участие 150 родителей выпускников, а также приглашенные гости: заслуженный артист РФ Виктор Дробыш, актриса Ольга Остроумова, депутат Госдумы и музыкант Денис Майданов, серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский, Герой России Александр Головашкин, депутаты Мособлдумы Дмитрий Голубков. Кроме того, в акции также приняла участие министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Участники попробовали свои силы в сокращенном варианте экзамена по базовой математике, ознакомились с процедурой регистрации, рассадки в аудитории, печати и сканирования контрольных измерительных материалов. После экзамена состоялся круглый стол, на котором родители поделились своими впечатлениями.

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» также прошла в городском округе Щелково на базе Центрального музея Военно-воздушных сил в поселке Монино. В мероприятии приняли участие более 100 родителей выпускников из школ городских округов Мытищи, Черноголовка, Электросталь, Лосино-Петровский. Почетными гостями стали заместитель главы городского округа Щелково Дмитрий Толмачёв, председатель Комитета по образованию администрации городского округа Щелково Елена Бушнева, депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, депутат Совета депутатов городского округа Щелково Анна Андреева, начальник музея Александр Зарубецкий, актер театра и кино Александр Мельников, директор радиоканала «Вера, Надежда, Любовь» Роман Торгашин. После экзамена состоялась пресс-конференция, на которой родители получили ответы на вопросы о проведении ЕГЭ и поделились впечатлениями. Участники также смогли ознакомиться с экспозицией музея, посвященной истории военной авиации.

В муниципальном округе Истра акция была организована на базе Ленино-Снегиревского военно-исторического музея. В ней приняли участие 100 человек, среди почетных гостей были председатель Совета депутатов муниципального округа Истра Игорь Власов, актер театра и кино Александр Носик, и. о. начальника управления образования Ольга Фокина, президент Московской областной общественной организации «Патриотическое объединение ветеранов пограничной службы» «Рубеж», участник специальной военной операции Владимир Ивочкин, ветераны боевых действий Борис Калинин, Виталий Юлдашев, Александр Романов, а также кандидат биологических наук, призер Президентского фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов Елена Казанцева. После экзамена участники мероприятия посетили музейные экспозиции, посвященные ключевым событиям Великой Отечественной войны.

Министр образования региона Ингрид Пильдес рассказала, что в этом году в Московской области ЕГЭ будут сдавать более 35,5 тыс. школьников. Наибольшей популярностью пользуются предметы естественно-научного цикла: профильную математику выбрали более 50% участников, информатику планируют сдавать почти 9 тысяч человек, на третьем месте — физика.

Досрочный этап сдачи экзаменов пройдет с 21 марта по 21 апреля. Основной период продлится с 23 мая по 11 июня, резервные дни запланированы с 16 по 23 июня. Министр образования добавила, что в этом году у выпускников вновь будет возможность пересдать один из предметов по выбору — сделать это можно будет 3 и 4 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.