Еще 9 автобусов для подвоза детей в школы передали в четыре округа Подмосковья

Минмособлимущество оформило передачу 9 школьных автобусов четырем муниципальным образованиям Московской области. Новый транспорт получили администрации муниципальных округов Раменский, Шатура, Рузский и Лосино-Петровского городского округа. Переданные автобусы ПАЗ на 31 место каждый будут обслуживать 9 школ и перевозить более 900 детей из отдаленных населенных пунктов к школам и обратно. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Автобусы передаются правительством Московской области в муниципальные образования региона, где есть необходимость в транспорте для обеспечения учебного процесса детей. Автобусы на 22-31 место помогают перевозить детей, живущих за несколько километров от школы, чтобы они могли получить образование. С начала года министерством оформлена передача в муниципальную собственность 36 школьных автобусов. Это значит, более 3 000 детей будут с комфортом добираться до школ», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, в собственность Раменского муниципального округа переданы 5 автобусов. Два автобуса помогут возить 250 детей в МОУ «Рыболовская средняя общеобразовательная школа». Они будут доставлять детей в школу в д. Морозово и обратно из с. Михеево и д. Старниково. Еще два автобуса будут перевозить 352 ребенка к МОУ «Софьинская средняя общеобразовательная школа» из населенных пунктов: д. Бритово (в/ч), с. Кривцы, п. Велино, д. Паткино, д. Дурниха и д. Шилово. А к МОУ «Заворовская средняя общеобразовательная школа» в п. Рылеево автобус будет возить 61 ребенка из д. Нестерово, д. Починки, д. Малышево и п. Ганусово.

В собственность муниципального округа Шатура переданы 2 автобуса для закрепления за двумя школами — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Кривандино» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Шатуры». В школу в с. Кривандино автобус будет доставлять 47 школьников из п. Осаново-Дубовое, а в СОШ № 2 г. Шатуры автобусом будут подвозить 54 учащихся из рабочего поселка города.

В Лосино-Петровский городской округ передан 1 автобус для закрепления за МБОУ «Биокомбинатовская средняя общеобразовательная школа поселка Биокомбината городского округа Лосино-Петровский Московской области». Автобус будет перевозить 115 детей из шести населенных пунктов: Топорково, Анискино, Медное-Власово, Кармолино, Райки и Аничково.

А автобус для МБОУ «Колюбакинская средняя общеобразовательная школа» Рузского муниципального округа поможет посещать занятия 29 ученикам начальной школы из деревень Поречье и Крюково.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.