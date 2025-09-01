Губернатор Андрей Воробьев: 1,11 млн детей пошли в школы Подмосковья 1 сентября

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 1 сентября посетил гимназию им. Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе, где поздравил школьников с началом учебного года, пожелав им не терять веру в себя, мечтать и учиться. В общей сложности в Московской области в школы в этом году пошли 1,11 млн детей.

По словам Воробьева, из общего числа школьников впервые за парты сядут 103 тысячи юных жителей региона — первоклассники. Кроме того, с началом нового учебного года наступает непростой, но важный этап для выпускников. Ученикам старших классов предстоит готовиться и в дальнейшем сдавать экзамены. Губернатор Подмосковья пожелал детям не бояться трудностей, усердно добиваться цели, и тогда все получится.

«Сегодня (1 сентября — ред.) мы открыли 26 новых школ и 15 детских садов, еще 57 школ, 2 колледжа и 17 садов — после капитального ремонта по президентской программе. Еще шесть школ заработают до конца этого года. Везде стараемся создавать современные, комфортные условия для учебы и развития каждого ребенка», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор Подмосковья пожелал всем школьникам региона наполнить новый учебный год открытиями, вдохновением, добрыми делами и яркими победами. Он напомнил детям, что за их спинами — огромная поддержка в виде всей Московской области, которая верит в подрастающее поколение.

Ранее Воробьев поздравил с Днем знаний школьников и учителей гимназии имени Примакова. В ней учатся 1,5 тыс. человек из 51 региона, из них 1 215 школьников и 285 дошколят.