Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний школьников гимназии имени Примакова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний школьников и учителей гимназии имени Примакова. В ней учатся полторы тыс. человек из 51 региона, из них 1 215 школьников и 285 дошколят, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

119 человек закончат 11-й класс. Обучать детей будут 243 российских и иностранных учителя. Среди них есть призеры и победители профессиональных конкурсов «Учитель года», «Учитель будущего», «Педагогический дебют» и олимпиады учителей-предметников «Профи».

Воробьев принял участие в торжественной линейке. На ней он поздравил детей и учителей гимназии с Днем знаний.

«Давайте поприветствуем прежде всего наших первоклашек, которые сегодня впервые идут в школу. Я желаю, чтобы ваш путь получения образования, приобретения друзей успешно прошел в этих стенах. Здесь прекрасные преподаватели, и я хочу поблагодарить Майю Отариевну Майсурадзе и всю ее команду за самоотдачу, вдохновение, которое вы несете в этой школе, в системе образования Московской области и России», — добавил Андрей Воробьев.