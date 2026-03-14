Известная рэп-группа «Каспийский груз» пыталась въехать на Кипр под видом туристов для концерта, который в итоге был отменен, сообщает Mash .

Выступление дуэта должно было состояться 11 марта, но его отменили за 2 часа до начала. Пограничники не пустили музыкантов, так как организаторы концерта оформили для них только шенген вместо рабочих виз, которые бы позволили отыграть концерт.

Почти все билеты на концерт рэперов были раскуплены — продали 400 мест. Владелец площадки узнал об отмене за час до начала. Вся техника была готова, а звукорежиссер специально прилетел из Греции. В итоге зрителей даже не пустили в зал. Представители артистов рекомендовали им вернуть билеты.

Ранее фанаты возмутились отменой концерта «Каспийского груза» на Кипре. При этом артисты не извинились перед поклонниками и не прокомментировали отмену.

