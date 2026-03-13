А вы часом не о*****? Фанаты возмущены отменой концерта «Каспийского груза»
Фото - © vk.com/kaspiysky.gruz
Рэп-группа «Каспийский груз» отменила свой концерт на Кипре за 2 часа до его начала. При этом музыканты не прокомментировали отмену, сообщила одна из не попавших на выступление Ксения в своем аккаунте в Instagram*.
Она записала видео у дверей зала, где должен был проходить концерт.
«Уважаемый Каспийский груз», а вы часом ли не о*****? <…> За пару часов до него (выступления — ред.) нам всем решили отправить сообщение на почту, странно, что не голубем, о том, что концерт не состоится», — сказала девушка.
По ее словам, собственник помещения узнал об отмене примерно в то же время, что и поклонники. При этом уже было забронировано оборудование и все остальное для мероприятия. Также из Греции для группы приехал звукорежиссер.
Она добавила, что было продано примерно 400 билетов — почти sold out.
Ксения подчеркнула, что артисты не извинились перед поклонниками и не прокомментировали отмену.
* Instagram принадлежит компании экстремистской Meta, запрещенной в России.
