А вы часом не о*****? Фанаты возмущены отменой концерта «Каспийского груза»

Группа «Каспийский груз» отменила концерт на Кипре и ни слова об этом не сказал

Рэп-группа «Каспийский груз» отменила свой концерт на Кипре за 2 часа до его начала. При этом музыканты не прокомментировали отмену, сообщила одна из не попавших на выступление Ксения в своем аккаунте в Instagram*.

Она записала видео у дверей зала, где должен был проходить концерт.

«Уважаемый Каспийский груз», а вы часом ли не о*****? <…> За пару часов до него (выступления — ред.) нам всем решили отправить сообщение на почту, странно, что не голубем, о том, что концерт не состоится», — сказала девушка.

По ее словам, собственник помещения узнал об отмене примерно в то же время, что и поклонники. При этом уже было забронировано оборудование и все остальное для мероприятия. Также из Греции для группы приехал звукорежиссер.

Она добавила, что было продано примерно 400 билетов — почти sold out.

Ксения подчеркнула, что артисты не извинились перед поклонниками и не прокомментировали отмену.

