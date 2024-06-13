Грозы, ливни и град пройдут почти по всему Центральному федеральному округу РФ
Синоптики Гидрометцентра сообщили, что на территории всего Центрального федерального округа России, кроме Смоленской области, 13 июня действует «желтый» режим погодной опасности.
На территории Москвы и Московской области 13 июня пройдут очень сильные дожди, грозы, местами ожидается град и шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду. В регионах действует «желтый» уровень погодной опасности, население просят быть максимально внимательными на улице.
В Подмосковье предупреждение о неблагоприятных погодных условий будет действовать до 00:00 пятницы, 14 июня. До этого времени в разных районах региона ожидаются в том числе грозы, порывистый ветер, сильные ливни и град. Местами возможен туман.
Непогода будет сохраняться до конца 13 июня во всех других районах Центрального федерального округа, кроме Смоленской области. В этой части России погода балует население летним теплом.
Московских автомобилистов попросили быть максимально внимательными на дороге в условиях ливней и сильного ветра. В случае необходимости обращаться за помощью в экстренные службы.