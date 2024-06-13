Грозы, ливни и град пройдут почти по всему Центральному федеральному округу РФ

Синоптики Гидрометцентра сообщили , что на территории всего Центрального федерального округа России, кроме Смоленской области, 13 июня действует «желтый» режим погодной опасности.

На территории Москвы и Московской области 13 июня пройдут очень сильные дожди, грозы, местами ожидается град и шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду. В регионах действует «желтый» уровень погодной опасности, население просят быть максимально внимательными на улице.

В Подмосковье предупреждение о неблагоприятных погодных условий будет действовать до 00:00 пятницы, 14 июня. До этого времени в разных районах региона ожидаются в том числе грозы, порывистый ветер, сильные ливни и град. Местами возможен туман.

Непогода будет сохраняться до конца 13 июня во всех других районах Центрального федерального округа, кроме Смоленской области. В этой части России погода балует население летним теплом.

Московских автомобилистов попросили быть максимально внимательными на дороге в условиях ливней и сильного ветра. В случае необходимости обращаться за помощью в экстренные службы.