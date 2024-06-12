Столичных водителей попросили ездить аккуратнее из-за непогоды

сегодня в 16:25

В Москве идет дождь с грозой, дует сильный ветер. Непогода сохраниться до 13 июня, водителям следует соблюдать осторожность на дорогах, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Автолюбителям посоветовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим на улицах мегаполиса. Еще следует внимательно следить за дорогой, не отвлекаться на телефон.

Машину не стоит оставлять около деревьев и шатких конструкций.

Из-за непогоды в столице на среду объявили «желтый» уровень опасности. В Москве ливень и гроза, порывы ветра могут достигать 18 м/с.