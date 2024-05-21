Гроза, ливневые дожди и ветер до 15 м/с обрушатся на Московский регион

Синоптики предупредили жителей Подмосковья и столицы о «желтом» уровне погодной опасности из-за сильных дождей, гроз и града, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Во вторник в Подмосковье и столице местами пройдут ливневые дожди и грозы. Прорывы ветра в моменты ухудшения погоды будут достигать 15 метров в секунду. В некоторых районах региона ожидаются туманы.

В Калужской, Брянской, Курской, Воронежской и Орловской областях, кроме гроз и сильного ветра, ожидаются осадки в виде града. Местных жителей просят быть внимательными и в непогоду без особой необходимости не выходить из дома.

В остальных регионах Центрального федерального округа пройдут грозы, кроме Костромской, Рязанской и Тамбовской областей. На этих территориях погода ожидается благоприятная.

Ранее непогода разбушевалась на Кубани. Там ливневыми водами подтопило некоторые жилые дома.