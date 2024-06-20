Гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Московском регионе в четверг

В Подмосковье и Москве в четверг прогнозируются гроза, град и ветер западной четверти с порывами до 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.