Гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Московском регионе в четверг
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В Подмосковье и Москве в четверг прогнозируются гроза, град и ветер западной четверти с порывами до 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Погода будет облачная с прояснениями. Температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов. Пройдет кратковременный дождь, местами ливень.
Атмосферное давление днем составит 739 мм рт. ст.
В регионе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за мощной грозы, ливня и порывистого ветра.