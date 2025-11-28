Гроб для рептилоидов: новый предмет ритуальной индустрии представили в Москве
Фото - © Скриншот видео в телеграм-канале «Абзац»
На выставке ритуальной индустрии «Некрополь 2025» представили новую и необычную модель гроба. Это саркофаг с барельефом рассекающего волны крокодила, сообщает «Абзац».
Гроб-крокодил, или «гроб для рептилоидов», как его прозвали в Сети, сделан из массива хвойных пород, внутри он обит экокожей. Стоимость такого саркофага — 230 тыс. рублей.
Финансовый консультант Александр Патешман объяснил, что подготовка к похоронам заранее может существенно сократить расходы и избежать давления со стороны недобросовестных ритуальных агентств. Оформление семейного участка на кладбище позволяет организовать родовое захоронение и избежать раздельных похорон родственников.
Тем временем в США набирает обороты необычный ритуальный тренд. Теперь из праха умершего можно сделать карандаши для рисования.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.