Гроб для рептилоидов: новый предмет ритуальной индустрии представили в Москве

В Москве показали дизайнерский гроб-крокодил из дерева и экокожи за 230 тыс руб

На выставке ритуальной индустрии «Некрополь 2025» представили новую и необычную модель гроба. Это саркофаг с барельефом рассекающего волны крокодила, сообщает «Абзац» .

Гроб-крокодил, или «гроб для рептилоидов», как его прозвали в Сети, сделан из массива хвойных пород, внутри он обит экокожей. Стоимость такого саркофага — 230 тыс. рублей.

Финансовый консультант Александр Патешман объяснил, что подготовка к похоронам заранее может существенно сократить расходы и избежать давления со стороны недобросовестных ритуальных агентств. Оформление семейного участка на кладбище позволяет организовать родовое захоронение и избежать раздельных похорон родственников.

Тем временем в США набирает обороты необычный ритуальный тренд. Теперь из праха умершего можно сделать карандаши для рисования.

