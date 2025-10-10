Карандаши из праха усопшего: на Западе появился новый тренд

Необычный ритуальный тренд набирает обороты в США. Теперь из праха умершего можно сделать карандаши для рисования, сообщает Baza .

Идея не новая, но она внезапно стала популярной на фоне страсти ко всему экологичному. Из праха выделяется углерод, который смешивается с другими материалами. Из этого получается «посмертный» графит.

В среднем прах человека весит около 3 кг. Из этого можно получить около 250 карандашей. Их упаковывают в специальную коробку с точилкой. Стружка возвращается обратно. Получается своеобразная урна для праха. Заказать такой западный тренд можно за 400 долларов — 33 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что молодые люди в последнее время начали прописывать сценарии похорон для себя и близких. В тренде — разноцветные гробы и урны для праха.

