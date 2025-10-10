Карандаши из праха усопшего: на Западе появился новый тренд
Необычный ритуальный тренд набирает обороты в США. Теперь из праха умершего можно сделать карандаши для рисования, сообщает Baza.
Идея не новая, но она внезапно стала популярной на фоне страсти ко всему экологичному. Из праха выделяется углерод, который смешивается с другими материалами. Из этого получается «посмертный» графит.
В среднем прах человека весит около 3 кг. Из этого можно получить около 250 карандашей. Их упаковывают в специальную коробку с точилкой. Стружка возвращается обратно. Получается своеобразная урна для праха. Заказать такой западный тренд можно за 400 долларов — 33 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что молодые люди в последнее время начали прописывать сценарии похорон для себя и близких. В тренде — разноцветные гробы и урны для праха.
