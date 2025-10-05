Разноцветные гробы: у зумеров появился новый тренд
Фото - © скриншот
Молодые люди в последнее время начали прописывать сценарии похорон для себя и близких. В тренде — разноцветные гробы и урны для праха, сообщает Mash.
По информации сотрудников предприятий ритуальных услуг, за последний год у молодежи резко вырос интерес к подобным товарам.
Сейчас зумеры подходят к погребению креативно. Молодые люди верят в символизм и просят подобрать урну для праха или гроб в любимой цветовой гамме.
Производители в ответ на спрос расширили цветовую палитру. Теперь вместо темных оттенков в похоронных бюро можно выбрать цвет «Тиффани», сиреневый, розовый и персиковый. Цены таких гробов начинаются от 35 тыс. рублей.
