Бабл-дринк стал самым востребованным напитком среди поколения Z

Аналитики сети кофеен «Здрасте» сообщили, что бабл-дринк стал самым востребованным напитком у поколения Z. В 2024 году было заказано около 77 тысяч порций, а за девять месяцев 2025 года — уже 213 тысяч. За три года продажи напитка превысили 290 тысяч порций, пишет Газета.ru .

Главная особенность бабл-дринка заключается в сочетании напитка и десерта. В его составе используются жевательные шарики с разными начинками, а также контраст температур, что создает необычные вкусовые ощущения.

Генеральный директор сети кофеен Гнел Амирян пояснил, что бабл-дринк стал символом самовыражения для молодежи.

«Бабл-дринк стал продуктом поколения Z: яркий, необычный и созданный для самовыражения. Такой напиток можно не только выпить, но и съесть. Для зумеров он играет ту же роль, что для старших поколений кофе — через выбор напитка можно подчеркнуть свою идентичность», — рассказал Амирян.

Эксперты отметили, что напиток появился в России благодаря интересу к азиатской культуре и мировым гастрономическим трендам. Рост популярности бабл-дринка открывает новые возможности для расширения продуктовой линейки и привлечения молодежной аудитории.

