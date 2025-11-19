Эксперт рассказал, как снизить расходы на похороны почти вдвое

Финансовый консультант Александр Патешман объяснил, что подготовка к похоронам заранее позволяет существенно сократить расходы и избежать давления со стороны недобросовестных ритуальных агентств, сообщает Life.ru .

Финансовый консультант Александр Патешман рассказал, что заблаговременная подготовка к похоронам помогает снизить затраты почти вдвое. По его словам, важно заранее выбрать и сохранить контакты проверенного ритуального агента, чтобы не искать услуги в стрессовой ситуации.

Эксперт отметил, что оформление семейного участка на кладбище позволяет организовать родовое захоронение и избежать раздельных похорон родственников. В Подмосковье стоимость такого участка на несколько мест составляет около 1,5 млн рублей. Патешман подчеркнул, что это вложение оправдано, так как облегчает посещение могил для будущих поколений.

Специалист также советует заранее проверить документы на существующие могилы, чтобы избежать проблем с подхоронением. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть кремацию, которая обходится дешевле традиционного захоронения и не требует ухода за могилой. Однако при выборе этого способа следует учитывать религиозные традиции семьи.

Патешман добавил, что памятники выгоднее заказывать в регионах — их изготовление может стоить в 2–2,5 раза дешевле, чем в столице. Готовый памятник можно привезти самостоятельно и установить на кладбище по согласованию с администрацией.

Эксперт также предупредил о мошенниках, которые размещают фальшивые объявления о смерти с просьбой о финансовой помощи. Он призвал быть внимательнее и проверять подобную информацию.